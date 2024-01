Im Juni startet Ausbildung für neue Objektschutzeinheit in Wien

Nur mit ausreichend Personal könne man den zentralen Herausforderungen wie Extremismus, Schlepperei und Cyberkriminalität begegnen. Im Jahr 2022 gab es 1.460 Neuaufnahmen in die Grundausbildung der Polizei, im vergangenen Jahr stieg die Quote um 20 Prozent auf 1.740 neue Polizeischüler. "Es ist das Ziel, heuer in Wien über 1.000 Polizisten österreichweit insgesamt 2.500 in die Grundausbildung aufzunehmen", so Karner.

Die Personaloffensive, die bereits vergangenen Sommer gestartet ist, werde heuer fortgesetzt. Für den nächsten Start der Grundausbildung im März gibt es laut Angaben des Innenministeriums bereits 3.200 Bewerber.