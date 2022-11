Oberleitungsstörung: S-Bahnen Richtung Flughafen Wien verkehren nicht

Da die Arbeiten an der Oberleitung einiges an Zeit in Anspruch nehmen, werde die Verbindung zum Flughafen voraussichtlich erst um 20 Uhr wieder aufgenommen, so der Pressesprecher.

Schienenersatzverkehr

Ein Schienenerstatzverkehr zwischen Wien Mitte und Zentralfriedhof werde derzeit aufgenommen. Für Reisende mit dem Ziel Flughafen Wien bestehe die Möglichkeit, ab Wien Hauptbahnhof die Züge des Fernverkehrs zu benutzen, berichten die ÖBB auf Twitter.