Wiener Feuerwehr rettete in Rolltreppe stecken gebliebenen Hund

Die Wiener Berufsfeuerwehr hat Freitagabend am Hauptbahnhof einen kleinen Hund aus einer misslichen Lage befreit. Der Chihuahua klemmte sich beim Verlassen einer Rolltreppe die Pfote ein. Das Tier blieb mit der Hinterpfote in einer Kammplatte stecken und konnte vom Frauerl nicht mehr befreit werden. Um dem Hund zu helfen, wurde der Not-Aus-Schalter der Rolltreppe betätigt und die Feuerwehr alarmiert, wie die Einsatzkräfte am Samstag berichteten.