Obdachlose Frau in mobiler Toilette von Jugendlichen umgeworfen

Am Freitagabend verständigte eine Zeugin die Polizei, weil eine Gruppe von Jugendlichen eine mobile Toilettenanlage umgestoßen haben soll, in der sich eine junge Frau befunden haben soll. Die Beamten haben am Erlachplatz in Wien-Favoriten gegen 17.30 Uhr eine stark verschmutzte und durchnässte Frau angetroffen.

Die laut Polizei sichtlich aufgebrachte Frau gab gegenüber den Beamten an, dass sie, als sie in der Toilette war, plötzlich mitsamt der WC-Anlage umgekippt sei. Jugendliche sollen laut der Zeugin die Toilette seitlich angehoben und sie zum Kippen gebracht haben.

Fahndung blieb erfolglos

Die Zeugin konnte allerdings nicht genau sagen, wie viele Jugendliche beteiligt waren. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die bis jetzt erfolglos blieb. Die Ermittlungen seien am Laufen.