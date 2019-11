Nur ein Stern war zu wenig: Klage gegen Internet-Riesen Google

Sie ist nicht die Einzige: Die Wiener Rechtsanwältin Katharina Braun führt derzeit am Handelsgericht für eine Klientin aus der Dienstleistungsbranche ein Verfahren gegen den Internet-Riesen Google. Auch hier geht es um negative sogenannte Einstern-Bewertungen von anonymer Seite, die im Rahmen des Dienstes „ Google my Business“ abgegeben wurden. Um nicht erst recht weitere negative Bewertungen zu provozieren, will die Klägerin anonym bleiben.

Im Verfahren wird die Herausgabe der Daten des Rezensenten gefordert bzw. die Löschung der Bewertung. „Bei den Einträgen ist nicht einmal nachvollziehbar, ob es sich bei dem Rezensenten überhaupt um einen Klienten handelte“, schildert Anwältin Braun. Andere Internet-Unternehmen würden entsprechende Verifizierungen verlangen, die dies auch belegen.