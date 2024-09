Wie der Notfallalarm aufs Handy kommt und welche App versagt hat

Die Unwetterkatastrophe fiel nun ausgerechnet in den Testzeitraum von AT-Alert, der am 9. September startete. Auch das ist ein Grund dafür, dass die KATWARN-App, die bisher vor Katastrophen warnte, diesmal einen Totalausfall hatte.

Aber der Reihe nach. Da die Unwetter in Österreich schon Tage zuvor prognostiziert worden waren, suchte sich so mancher eine Möglichkeit, vor unmittelbaren Gefahren in der Umgebung gewarnt zu werden. Das BMI empfahl dafür bisher die KATWARN-App, die 2016 vom damaligen Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) in Österreich eingeführt wurde. "Das Problem ist aber, dass man sich die APP aktiv herunterladen muss, was bisher nur zirka 100.000 Mal der Fall war", heißt es aus dem BMI auf KURIER-Anfrage.