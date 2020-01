Nordbahnhalle zerstört: Ermittler vermuten Brandstiftung

Am 10. November hieß es Alarmstufe 3 bei der Wiener Berufsfeuerwehr. In der Leystraße in Wien-Landstraße stiegen beim Eintreffen der 100 Einsatzkräfte bereits dicke Rauchwolken in den Himmel, die in großen Teilen der Stadt zu sehen waren. Die Löscharbeiten dauerten mehrere Stunden. Nach einer Prüfung stand fest, dass die Halle abgerissen werden muss. Nun gab die Polizei bekannt, dass Brandermittler Spuren zur Ursache sichern konnten. So soll im Obergeschoss der Halle ein eingeschlagenes Fenster gefunden worden sein, vor dem eine Kiste als Einstiegshilfe gestanden hatte. Außerdem fand die Polizei mehrere Gegenstände, die auf Drogenkonsum in der Halle hinweisen.

Möglicher Vandalenakt

Eine Zeugin sagte aus, dass sie zwei männliche Jugendliche während des Brandes wahrgenommen hätte, die von der Halle geflüchtete waren. Eine Fahndung auf Basis der Aussage der Zeugin blieb bis dato allerdings ohne Erfolg. Aus diesen Ermittlungsergebnissen zieht die Wiener Polizei nun folgende Schlüsse: Entweder wurde der Brand fahrlässig im Zuge des Hantierens mit Suchtmittel oder vorsätzlich als Vandalismusakt herbeigeführt. Nach den beiden Flüchtenden wird weiterhin gefahndet - heißt es in einer Aussendung der Polizei.