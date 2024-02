Nichten vergewaltigt: Mann in Wien zu zwölf Jahren Haft verurteilt

Wegen Vergewaltigung, schweren sexuellen Missbrauchs an Unmündigen und schwerer Körperverletzung ist am Dienstag ein Mann am Wiener Straflandesgericht zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren verurteilt worden.

Dem 54-Jährigen war vorgeworfen worden, sich über mehrere Jahre hinweg an drei seiner minderjährigen Nichten vergangen zu haben, wobei er zwei auch vergewaltigt haben soll. Der Angeklagte nahm sich drei Tage Bedenkzeit, das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.