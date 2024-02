Frauen vergewaltigt und belästigt: Täter kann nach Urteil heimgehen

Ein 20-Jähriger hat nach einer Serie von Sexualdelikten in Wien am Donnerstag in St. Pölten zweieinhalb Jahre teilbedingte Haft erhalten. Der Angeklagte hat laut Gutachter eine Sexualpräferenzstörung. Der großteils geständige Mann wurde rechtskräftig u.a. wegen Vergewaltigung, geschlechtlicher Nötigung und sexueller Belästigung schuldig gesprochen.

Da er zwei Drittel der unbedingten Haft von zehn Monaten verbüßt hat, wurde er nach der Urteilsverkündung bedingt entlassen.

"Wahllos Mädchen und Frauen attackiert"

Die Staatsanwältin sprach angesichts der Vorwürfe vom „Albtraum jedes jungen Mädchens, jeder Frau, jedes Vaters und jeder Mutter“. Der zu den Tatzeitpunkten 19-Jährige soll von Mai bis Ende Juni 2023 in Wien-Wieden und -Margareten Opfer im Alter von 17 bis 73 Jahren etwa unter den Rock oder das Kleid gegriffen oder sich selbst entblößt haben.

Der Angeklagte hatte laut Staatsanwältin „wahllos Mädchen und Frauen von hinten attackiert“ und im Genitalbereich berührt - meistens in dem Moment, als sie beim Heimkommen den Schlüssel zur Eingangstür suchten. Einige Opfer sind den Angaben zufolge nach dem Übergriff traumatisiert.