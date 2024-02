In der Wohnung wurde ein Benzinkanister entdeckt. Der 77-jährige Bewohner hatte Brandwunden im Gesicht.

3 Altwarenhändler in NÖ erschossen: Wohnungsbesitzer legte Feuer

Schritt für Schritt klären die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich (LKA) das Rätsel um drei erschossene Altwarenhändler in Bad Vöslau auf. Wie berichtet, waren am vergangenen Samstag drei tote Männer in einer Wohnung in der Veilchengasse entdeckt worden. Nachbarn hatten zuvor die Einsatzkräfte alarmiert, weil sie Brandgeruch wahrgenommen hatten.

Fest steht, dass alle drei Männer (77, 67 und 63 Jahre alt) Schusswunden aufwiesen. Mittlerweile erhärtet sich der Verdacht, dass der 77-jährige Wohnungsbesitzer hinter der Tat stecken könnte. Denn Brandermittler konnten herausfinden, dass an drei Stellen in der Wohnung Feuer gelegt worden war. Als Brandbeschleuniger wurde Benzin verwendet, in den Räumlichkeiten wurde zudem ein Kanister entdeckt, wie LKA-Chef Stefan Pfandler dem KURIER bestätigte.