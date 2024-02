3 Leichen in Bad Vöslau: Todesrätsel wird immer mysteriöser

Wie sind drei Altwarenhändler am Samstag in Bad Vöslau ums Leben gekommen? Die Ermittler des Landeskriminalamts versuchen seit Tagen, das Todesrätsel zu lösen. Anstatt Antworten zu liefern, ergeben die ersten Ermittlungsergebnisse aber nur noch mehr Fragen.

Am Samstag hatten Nachbarn in der beschaulichen Siedlung in der Veilchengasse die Feuerwehr alarmiert, weil in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses Feuer ausgebrochen war. Bei den Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte dann drei tote Männer in der Wohnung liegen.

Sofort machten sich Ermittler an die Spurensicherung. Es wurde ein Revolver und eine Langwaffe sichergestellt, die der Wohnungsmieter rechtmäßig besessen hatte. Auch der 77-Jährige ist unter den Toten, ebenso wie ein 67- und ein 63-Jähriger. Ein Mann ist Wiener, der andere aus dem Bezirk Horn.