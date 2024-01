Der zu den Tatzeitpunkten 19-Jährige soll im vergangenen Jahr über fast zwei Monate hinweg in Wien-Wieden und Wien-Margareten sowohl am helllichten Tag als auch in der Nacht Frauen im Alter zwischen 17 und 33 Jahren nicht nur das Kleid oder den Rock hochgezogen, sondern sie mitunter auch berührt oder sich selbst entblößt haben.

Erfolgreicher Zeugenaufruf

Ein solcher Fall hatte sich auch am 30. Juni in Margareten ereignet, als sich gerade Ermittler der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in der Nähe befanden.

➤ Mehr lesen: Nur viermonatige Haft für Vergewaltigung in Wien

Die Beamten nahmen den Wiener daraufhin fest. Die Landespolizeidirektion startete einen Aufruf an weitere mögliche Opfer und veröffentlichte ein Foto des jungen Mannes. Insgesamt meldeten sich 21 Frauen bei der Polizei. Der Angeklagte befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.