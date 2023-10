21-Jährige in Wien auf offener Straße gekidnappt und vergewaltigt

Nachdem vergangenen Donnerstag fast eine junge Frau im Beisein ihrer Kinder vergewaltigt wurde, meldet die Polizei am Dienstag erneut einen ähnlich schockierenden Fall. Die Tat passierte bereits in der Nacht auf den 3. Oktober: Ein 28-Jähriger soll sich in den Nachtstunden auf offener Straße einer 21-Jährigen genähert und sie in sein Auto gezerrt haben.

