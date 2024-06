Neues Zuhause für übergewichtige Wildkatze von Betrüger

Da die Geldscheine hauptsächlich in Supermärkten ausgegeben wurden, dauerte es nicht lange, bis die Ermittler in Kooperation mit den Filialen eine erste Spur hatten - die Operation "Wildcat" begann. Durch akribische Ermittlungen konnte der Aufenthalt des Mannes ausfindig gemacht werden - sowie der von Archibald.

Konkret geht es um 64 "falsche 50er", also eine Summe von 3.200 Euro, die der Verdächtige in Umlauf gebracht hatte. Diese Masche dürfte der Mann bereits seit vergangenem Sommer verfolgen, die Ermittlungen wurden im Jänner 2024 aufgenommen.

Katze auf Diät

Zurzeit befindet sich Archibald in der Obhut des Tierquartiers. Dort wurde er auf Diät gesetzt. Sein Besitzer, mit dem Archibald seit Juni 2023 in einem vier Sterne Hotel auf der Wieden wohnte, durfte ihn wohl etwas zu sehr verwöhnt haben. "Es geht ihm jetzt gut, er hat bereits einiges an Gewicht verloren", so die Amtstieräztin Susanne Drechsler von der Magistratsabteilung Veterinäramt und Tierschutz.

Den Ermittlern zufolge wog die Wildkatze etwa 16 Kilogramm, als sie sie im März im Hotelzimmer entdeckten. Das dürfte jedoch untertrieben gewesen sein.