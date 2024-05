Falschgeld: Betrüger lebte mit übergewichtiger Wildkatze in Wiener Hotel

Der Mann, der sich im Juni vergangenen Jahres in einem Vier-Sterne-Hotel auf der Wieden einquartierte, soll dafür verantwortlich sein, dass Falschgeld in Umlauf gebracht wurde.

Konkret geht es um 64 "falsche 50er" , also eine Summe von 3.200 Euro, die der Verdächtige hauptsächlich in Supermärkten ausgegeben hatte. Diese Masche dürfte der Mann bereits seit vergangenem Sommer verfolgen, die Ermittlungen wurden im Jänner 2024 aufgenommen.

Im Jänner schaltete man schließlich die Polizei ein, da man ein "sehr konkretes Ausgabemuster gesehen habe". Da die Geldscheine hauptsächlich in Supermärkten ausgegeben wurden, dauerte es nicht lange, bis die Ermittler in Kooperation mit den Filialen eine erste Spur hatten - die Operation "Wildcat" begann.

Privater Besitz und Einfuhr dieser Rasse ist in Österreich verboten. "Da die Katze ja dann obdachlos war, rückte das Tierquartier an, um sie abzuholen. Das hat aber nicht so gut funktioniert. Veterinärmediziner von Schönbrunn haben es dann geschafft, die Katze zu betäuben . Dafür war die Dosis von einem Geparden notwendig", schildert der Ermittler weiter.

Während Archibald nun ein neues Zuhause sucht, laufen die Ermittlungen in dem Fall weiter. Die Experten des Bundeskriminalamts gehen nicht davon aus, dass der 44-Jährige allein gehandelt hat. "In der Regel sind die Kompetenzen nicht in einer Hand, also den Raub begehen, das Geld waschen, die Folien kaufen und dann fälschen. Das sind sehr unterschiedliche Fertigkeiten", erklärt Fromm.

Geldwäsche-Werkstätten würden sich zudem oft in China befinden. "Ermittlungen in diesem Zusammenhang haben grundsätzlich fast immer eine internationale Komponente. Dank der professionellen und proaktiven Arbeit unserer Ermittler nehmen wir beim Thema Falschgeld auch im internationalen Kontext mittlerweile wirklich eine führende Rolle ein", ergänzt Manuel Scherscher, Leiter der Abteilung für Betrug und Wirtschaftskriminalität im BK.

Im aktuellen Fall "Wildcat" zeigt sich der Beschuldigte in der Einvernahme jedenfalls nicht geständig. Nur eine große Sorge hat der 44-Jährige: Was passiert jetzt mit seinem Archibald?