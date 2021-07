Neues Do-it-yourself-Lokal: Wenn der Kunde selbst zum Koch wird

Speisen fahren Achterbahn

Im Rollercoasterrestaurant (2., Riesenradplatz 6/1) wird das Essen über ein Schienensystem, also eine Mini-Achterbahn, geliefert. www.rollercoaster.rest

Höhenangst-Gefahr

Bei Dinner in the Sky (2., Csardastraße 128) werden 22 Gäste in eine Höhe von 50 Metern angehoben – beim Essen baumeln die Füße in der Luft. www.dinnerinthesky.at

Inklusive Streicheleinheiten

Das Cafe Neko (1., Blumenstockgasse 5) ist das erste Katzen-Cafe Wiens. Fünf Katzen aus dem Wiener Tierschutzverein sorgen für gute Laune. cafeneko.at

Für Modellbau-Fans

Im Vytopna (4., Rechte Wienzeile 21/1) werden die Bestellungen mit Modelleisenbahnen zum Tisch gebracht. Der Weg führt über 600 Meter Gleise und 9 Zugbrücken. www.vytopna.at

Zum Detektiv werden

Im Wiener Rathauskeller (1., Rathausplatz 1) kann man während des Essens bei einem Live-Krimi einen Fall lösen. www.das-kriminal-dinner.de

In kompletter Dunkelheit

Bei Vier Sinne (8., Huttengasse 83) werden Brunch und Dinner im Dunklen angeboten – so, als wäre man blind. www.viersinne.at

Kutschenfahrt

Bei Riding Dinner isst man, während man mit dem Fiaker durch die Stadt kutschiert wird. wien.ridingdinner.com

Romantik pur

La Creperie (21., An der Oberen Alten Donau 6) bietet in den Sommermonaten Mondschein-Picknicks im Ruder- oder Tretboot an. www.lacreperie.at