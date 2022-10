Neuer Radweg in Floridsdorf geplant: Von Alter Donau bis Niederösterreich

Das Argument, dass die Stadtstraße im Nord-Osten Wiens bereits vor 30 Jahren geplant wurde und heutzutage in dieser Form nicht mehr geplant würde, werden die Stadtstraßen-Gegner nicht müde zu betonen. Nun aber dreht Verkehrs- und Planungsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) den Spieß um und wendet dieses Argument bei einer anderen Autobahn an.

Vor mehr als 40 Jahren war die HB 232 in Floridsdorf nämlich als Autobahn Richtung Brünn geplant - als Verlängerung der Gürtel Autobahn. Gegen den Bau erhoben sich allerdings starke Bürgerproteste, die das Projekt und damit auch die Autobahn in Floridsdorf zu Fall brachten. Bei der geplanten vierspurigen Autobahn Richtung Brünn handle es sich also nur um einen "Autobahntraum der 70er-Jahre", bei dem schon seit damals nicht mehr mit einer Umsetzung zu rechnen war, sagt Clemens Horak, Leiter der MA 18 Stadtentwicklung und Stadtplanung.

Sechs Kilometer Radweg

Die Widmung in der entsprechenden Breite der geplanten Autobahn blieb aber bestehen. Das soll sich bald ändern: Anstelle der vor 40 Jahren geplanten und wieder beiseite gelegten vierspurigen Autobahn soll künftig eine durchgängige Radverbindung von der Alten Donau bis nach Niederösterreich geschaffen werden, sagt Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) bei der Projektpräsentation am Mittwoch. Streckenweise sollen außerdem eine neue Busverbindung und eine Erschließungsstraße für Stadtentwicklungs- und Betriebsgebiete dazukommen.

Dabei gehe es darum, die Strecke durch die Umwidmung als durchgängige Straße für zukünftige Bauprojekte unnutzbar zu machen, heißt es aus der MA 18.