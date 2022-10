Drei mutmaßliche "Hehler-Brüder" in Wien festgenommen

Ermittlern des Landeskriminalamts gelang es, drei mutmaßliche Hehler im Alter von 48, 54 und 57 Jahren dingfest zu machen. Der 48-Jährige soll mehrere Geschäftslokale betreiben. Sein Bruder soll laut Polizei eine dieser Filialen in Margareten geleitet haben und in diesem Lokal Diebesgut weiterverkauft haben. Gekauft worden seien die Waren meistens in einem Park in der Brigittenau. Die "Kunden" sollen vorwiegend Drogenabhängige gewesen sein, schreibt die Polizei in einer Aussendung.

Wohnung und Lokal durchsucht

Im April durchsuchten Ermittler in Kooperation mit der Steuerfahndung das verdächtige Lokal - und wurden fündig. Zahlreiche Gegenstände wie Fahrräder oder Dokumente, die bereits zur Fahndung ausgeschrieben waren, wurden sichergestellt. Auch in der Wohnung des 57-jährigen Lokalbetreibers in der Brigittenau wurden E-Bikes, E-Scooter, aber auch Kameras und Instrumente gefunden. Anfang Oktober wurden deshalb zwei der Brüder in ihren Wohnungen festgenommen. Der dritte Tatverdächtige befand sich zu diesem Zeitpunkt im Ausland, stellte sich aber mittlerweile freiwillig in einer Polizeiinspektion. Die Brüder zeigten sich in den Vernehmungen teilweise geständig. Sie wurden in eine Justizanstalt gebracht.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: