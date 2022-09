Neuer Markt: Jetzt doch vergünstigte Garagenplätze für Anrainer

Kompromiss gefunden

Das ist jetzt gelungen: Nach „intensiven Gesprächen“ könne ein „durchaus herzeigbares“ Ergebnis präsentiert werden, ließ Figl per Aussendung verlauten. Geschaffen werden 90 Plätze in der Garage Neuer Markt um 189 Euro und 30 weitere Plätze in der Garage Palais Corso in der Mahlerstraße um 174 Euro monatlich.

Voraussetzung für die Inanspruchnahme dieser vergünstigten Stellplätze ist der Nachweis, im Umkreis von etwa 300 Metern (entsprechend dem Gebiet der Bürgerbefragung von 2012, Anm.) um den Neuen Markt zu wohnen und eine entsprechende Meldung an „Best in Parking“ bis 20. September.