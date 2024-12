Neuer Fernwärmetarif der Wien Energie lässt noch auf sich warten

Etwa 600.000 Gasheizungen sind in Wien derzeit verbaut. Das will die Stadt aber ändern: Bis 2040 soll die Wärmeversorgung dekarbonisiert, also von fossilen Brennstoffen befreit werden. Ein wichtiges Puzzlestück dafür ist die Fernwärme, die in einem Gutteil der Stadt flächendeckend ausgebaut werden soll. In welchen Gegenden der Ausbau genau stattfinden soll, wurde im „Wiener Wärmeplan 2040“ festgehalten, der im Mai präsentiert wurde. Der KURIER hat berichtet.