Ein Haus für alle Fälle: Wo man sich alle urbanen Wärmesysteme ansehen kann

Das „Roots House“, wie das Gebäude in der Linzer Straße nun heißt, wird – nach dem derzeit stattfindenden Ausbau – nahezu jedes urbane Wärmesystem, das sich für den mehrgeschoßigen Wohnbau eignet, simulieren können. Darunter Erdwärme, Luftwärme und Solarthermie (siehe Grafik). „Das hat den Zweck, dass man zeigt, dass die Wärmewende in Wien möglich ist, und zwar nicht nur dort, wo es die Stadt ermöglicht, die Fernwärme auszubauen. Sondern auch im Gründerzeitgebiet, Haus, für Haus, für Haus“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ). Derzeit sind in Wien nämlich noch rund 600.000 Gasheizungen verbaut. Laut Strategie der Stadt soll sich das aber bis 2040 ändern (siehe Infobox).