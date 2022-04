Neue Zwischennutzung in alter WU: Kulturbetrieb bis Ende 2025

Ganz leer war das Gebäude in der Augasse 2-6 am Alsergrund ja nie, seit die Wirtschaftsuniversität 2013 dort weggezogen ist. Andere Universitäten haben Hörsäle und Co seitdem genutzt, jetzt soll aber das ganze Haus wiederbelebt werden.

Bis mindestens Ende 2025 stellt die Eigentümerin, die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG), das Gebäude für ein Zwischennutzungsprojekt zur Verfügung. Künftig soll hier Wiens Kunst-und Kulturszene ein (temporäres) neues Zuhause finden.

„Hier findet jeder einen passenden Platz“, sagt Projektleiterin Katharina Remenyi von der Music Box Betriebs-GmbH. Räume gibt es in allen erdenklichen Formen und Größen – und dürfen in Absprache mit der BIG auch nach den Wünschen der Kulturschaffenden adaptiert werden, etwa mit eigens eingezogenen Trennwänden. Dafür stellt die BIG sogar ein eigenes Budget zur Verfügung.