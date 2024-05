Aus für die weiße Kappe: Neue Uniformen für die Wiener Parksherriffs

In die laute Musik in der Summerstage am Donaukanal mischt sich Stimmengewirr, auf beiden Seiten des Catwalks ist eine Sesselreihe aufgestellt. Hier wird gleich die nächste Herbst-/Winter- und Frühjahr-/Sommer-Kollektion präsentiert.

Die Models, die gleich über den Laufsteg gehen, machen das aber nicht hauptberuflich. Sie alle sind Beamte der Wiener Parkraumüberwachung - und sie präsentieren an diesem Donnerstagabend ihre neue Uniform. Es ist das erste Redesign der Uniformen der Wiener Parksherriffs seit 2012.