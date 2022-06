Von Verkehrsberuhigung ist Mittwochfrüh am Bauernmarkt noch nichts zu spüren: Lieferwagen und Taxis biegen ein. Und dann fährt auch noch der Bus mitten durch die neugestaltete Begegnungszone.

Allerdings nur vorübergehend: wegen der Baustelle wird die Buslinie 1A derzeit über den Bauernmarkt umgeleitet. Ab Ende August ist der Bus wieder auf der ihm angestammten Strecke um den Petersplatz unterwegs.

Im November soll dann die gesamte Verkehrsberuhigung und Umgestaltung rund um die Peterskirche in der Inneren Stadt abgeschlossen sein. Seit dieser Woche ist der erste Abschnitt der Umgestaltung abgeschlossen:

Die Freisingergasse von Petersplatz bis Bauernmarkt wurde neu asphaltiert und ist jetzt eine Fußgängerzone, in der auch das Radfahren erlaubt ist. Beim Bauernmarkt mündet sie in eine Begegnungszone, in die auch Autos einfahren dürfen. Die Begegnungszone am Bauernmarkt reicht bis zur Brandstätte.