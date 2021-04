Neue Optik für Wiedner Wanda-Lanzer-Park

Mehr Grünflächen, schattenspendende Bäume, eine Pergola, eine Kletterwand sowie ein erweiterter Kinderspielplatz: Der rund 1.100 Quadratmeter große Wanda-Lanzer-Park in Wieden wurden von den Wiener Stadtgärten komplett neugestaltet. Ab Montag, 26. April, ist er wieder geöffnet.

Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) zeigt sich über die Neugestaltung erfreut: „Ein gutes Leben in Wien braucht das Drehen an den großen Klimarädern, es braucht aber auch ganz konkrete Projekte in Bezirken, die unsere Stadt grüner und kühler machen.“

„Mit mehr Grün, Hochbeeten, einer Naschbeerenhecke und modernen Spielgeräten setzt der Bezirk die geäußerten Wünsche der Wiednerinnen und Wiedner um“, spricht Bezirksvorsteherin Lea Halbwidl (SPÖ) die zuvor erfolgte Bürgerbeteiligung an.

Bücherschrank in Telefonzelle

Im Zuge des Umbaus des Wanda-Lanzer-Parks wurde besonderes Augenmerk auf die Reduzierung von Hitzeinseln gelegt. Ein neuer Wasserspielbereich mit Wasserrinne und Anstaumöglichkeit sowie ein Trinkbrunnen bieten Gelegenheit für Abkühlung. Zudem sorgen neue Baumpflanzungen für mehr Schatten sowie Stauden- und Gräserbeete für zusätzliches Grün.

Im Sinne eines Mehrgenerationenparks liegt der Fokus auf gleichermaßen nutzbaren Spiel-und Aufenthaltsbereichen. Ein Nachbarschaftsgarten mit fünf Hochbeeten leistet diesem Anliegen Folge.

Pedaltrainern bieten zudem eine Möglichkeit für Koordinationstraining. Außerdem wurde eine alte Telefonzelle zum Bücherschrank umfunktioniert, der den literarischen Austausch im Grätzl anregen soll: Gebrauchte Bücher können hier gespendet werden.