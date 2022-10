Neue-Musik-Festival Wien Modern startet 35. Ausgabe

Mit einem Eröffnungskonzert startet am Samstag das Neue-Musik-Festival Wien Modern in seine 35. Ausgabe. Der Auftakt ist dabei gut besetzt: So spielen die Wiener Symphoniker erstmals unter Matthias Pintscher, wobei neben dem Violinkonzert "Assonanza" des Dirigenten auch Werke von Helmut Lachenmann, György Kurtág und Sofia Gubaidulina auf dem Programm stehen.

Vier Stunden im Kunsthistorischen Museum

Bis 30. November gibt es zahlreiche Veranstaltungen: Am 20. November ist Georg Friedrich Haas' "Ceremony II" mit 75 Instrumenten und über vier Stunden im Kunsthistorischen Museum angesetzt. Olga Neuwirth präsentiert am 13. November in Wagners Postsparkasse gleich über knapp zehn Stunden eine "psychedelische Raummusik" unter dem Titel "Coronation I-VI". Insgesamt sind 2022 unter dem Festivalmotto "Wenn alles so einfach wäre" 96 Veranstaltungen an 27 über die ganze Stadt verteilten Spielstätten zu erleben. Darunter finden sich allein 59 Uraufführungen.