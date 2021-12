Neue Impfstraße: Erst- und Zweitstich im Ausland, Booster in der Brigittenau

Die Brigittenau ist mit einer Impfrate von knapp 69 Prozent im Wiener Bezirksvergleich eines der Schlusslichter. Mit einem neuen Angebot will man das nun ändern.

Am Montag eröffnet im Amtshaus am Brigittaplatz 10 eine Impfstraße. Dort kann man sich dann von Montag bis Samstag zwischen 8 und 19 Uhr ohne Anmeldung die Corona-Schutzimpfung holen.

Besonders ansprechen will man damit Bewohner des umliegenden Grätzels. Darunter seien viele, die sich ihre ersten beiden Stiche im Ausland - etwa in der Türkei oder am Balkan - geholt haben, vermutet man im Büro von Bezirkschef Hannes Derfler (SPÖ).

Hilfe beim Eintragen

Im Amtshaus erhalte diese Gruppe einen Booster mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer – und Hilfe, die Impfungen in den Grünen Pass einzutragen. Weil Letzteres ausgeblieben sei, so die Annahme im Amtshaus, liege die Brigittenau in der Statistik zurück.