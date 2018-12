Neue Grünen-Frontfrau: Das erwartet die Partei von Birgit Hebein

Rund 200 Grün-Mitglieder sind am Samstag in den Wiener Außenbezirk gepilgert, um den ersten großen Auftritt der bisherigen Sozialsprecherin mitzuerleben. Gekommen sind weniger, als die Partei erwartet hat, wie die vielen freien Sessel zeigen. Das mag am Schnee gelegen haben.

Oder anzeigen, dass in der Ökopartei wieder so etwas wie Normalität eingekehrt ist, 200 Besucher hatten vergangene Landesversammlungen auch. Die Zeiten der Abwahlanträge gegen Vassilakou und des internen Streits, in denen jede Stimme zählt, scheinen vorbei.

Und das müssen sie auch sein: Planmäßig wird in Wien 2020 gewählt – tatsächlich vielleicht früher.