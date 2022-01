Neue Dalí-Ausstellung zieht Könige an

Am Montag könnte es zu Stau in der Wiener Innenstadt kommen. Zu Besuch ist nämlich das königliche Paar aus Spanien.

Zu Mittag werden der spanische König Felipe und Königin Letizia im Burghof von Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfangen. Am Nachmittag erfolgt die Kranzniederlegung in Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus am Albertinaplatz. Dann geht es zur Ausstellungseröffnung von „Dalí – Freud“ im Unteren Belvedere.