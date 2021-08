Es ist 240 Hektar groß und nicht nur Wiens größtes Stadtentwicklungsprojekt, sondern auch eines der umfassendsten in Europa. 2010 wurde mit dem Bau der Wohnhäuser begonnen. 8.316 Personen leben aktuell dort. Bis 2028 sollen es 20.000 sein. Der namensgebende See in der Mitte des Areals ist fünf Hektar groß.