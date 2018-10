Neue Bezirkschefin in Wien-Wieden: Eine Rote kämpft für Grün

Im Wiedner Amtshaus hat die nächste Generation den Chefsessel übernommen. Am Montagabend wählte die Bezirksvertretung die 36-jährige Lea Halbwidl ( SPÖ) zur neuen Vorsteherin. Sie übernimmt das Amt von Leo Plasch (70). Seine bisherige Vize Halbwidl will in strittigen Verkehrsfragen seine Linie beibehalten. Der Bezirk soll aber grüner werden, die Bewohner sollen enger zusammen wachsen.

„Wenn es um die Interessen der Wiedner geht, bin ich echt hartnäckig“, sagt Halbwidl im KURIER-Interview über sich selbst. Beweisen will sie das etwa bei der Suche nach einer Route für den 13A während der U2-Bauarbeiten. „Die Zweiteilung wäre eine grobe Verschlechterung“, ist sie überzeugt. Eine Alternative – nämlich die Führung über die Zollergasse – liege auf dem Tisch. „Ich halte das für eine gute Lösung – auch für den Vorsteher des 7. Bezirks“, sagt Halbwidl in Richtung ihres Amtskollegen Markus Reiter (Grüne), der den Bus über die Stiftgasse schicken will.