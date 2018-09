Rot-Grüner Stillstand in Wien

Die Entscheidung hatte sich bereits abgezeichnet, am Donnerstag fiel sie definitiv: Der umstrittene Fernbus-Bahnhof wird nicht in Favoriten gebaut. Das ist eines der – wenigen neuen – Ergebnisse der Arbeitsklausur, zu der sich die Wiener Stadtregierung im Rathaus eingefunden hatte. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und seine angezählte Vize Maria Vassilakou (Grüne) nutzten die Gelegenheit, um anschließend vor versammelter Presse die rot-grüne Koalition zu beschwören.

Ludwig hatte sich bereits vergangene Woche im KURIER-Interview gegen einen zentralen Busterminal am Verteilerkreis ausgesprochen – und sich nun gegen Vassilakou durchgesetzt, die diesen Standort favorisierte. Am Donnerstag verwies sie erneut auf die gute Eignung des Areals, die auch eine Studie bescheinigte. Da der rot regierte Bezirk aber „keine Freude“ mit dem Terminal habe, ist der Kreisverkehr aus dem Rennen. Wo die Busse stattdessen halten dürfen, soll noch heuer geklärt werden. In Diskussion sind etwa die Waldmanngründe beim Hauptbahnhof in Wieden.

Konkretere Formen nimmt inzwischen die neue Mehrzweckhalle für Wien an. Sie soll bis zu 20.000 Besucher aufnehmen, die dort Konzerte und internationale Sportevents geboten bekommen sollen, erklärte Ludwig. Bis Jahresende wolle man die in Frage kommenden Standorte prüfen und eine Entscheidung treffen. Welche Areale zur Disposition stehen, verriet er nicht.