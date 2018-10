Widerstand gegen Teilung des 13A

Massive Bedenken hat aber auch Wiener-Linien-Betriebsrat Leopold Wurm, der vom KURIER mit den Plänen konfrontiert wurde: „Durch den Baustellenverkehr wird es in der Stiftgasse zu massiven Beeinträchtigungen kommen. Dabei fahren wir jetzt schon im Konvoi.“ Zudem seien in diesem Bereich wohl größere Umbauarbeiten notwendig, damit die Busse nicht der Straßenbahn-Linie 49 in die Quere kommen. „Außerdem sind im 13A viele ältere Menschen und Rollstuhlfahrer unterwegs. Dass sie künftig umsteigen müssen, kann man nur ablehnen“, sagt Wurm.