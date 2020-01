Neue Bar mit Hommage an Häupl: "Man bringe den M.H. Collins"

Der berühmte Sager des langjährigen Wiener Bürgermeisters ist fast schon Teil der Alltagssprache. Statt „Man bringe den Spritzwein“ heißt es nahe des Naschmarkts ab sofort aber wohl „Man bringe den M.H. Collins“.

Am Donnerstagabend hat dort im Hotel Beethoven in der Papagenogasse die Bar „LVDWIG“ eröffnet. Und weil sie eine „echt Wiener Bar“ sein will, hat man heimische Berühmtheiten auf der Cocktailkarte verewigt.

Der „ M.H. Collins“ – wie ein Tom Collins, aber mit Gin und Riesling – erinnert an Michael Häupl. Der „Rock me Amadeus“ – Marzipan, Wodka, Ginger Beer – ist natürlich eine Hommage an Falco. Auch Maria Antoinette (eine gebürtige Lothringen, daher der Taufname Maria) findet sich auf der Karte – mit Diplomatico Rum, Cognac und Schoko-Chili-Likör.