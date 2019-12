Cocktails statt Couscous: Der Naschmarkt bekommt jetzt eine echte Bar

Eines will man gleich vor der Eröffnung (wohl Mitte 2020) klarstellen: Die Bar ist zwar in einem Hotel angesiedelt, soll aber keine Hotelbar sein. „Hier sollen sich auch Einheimische wohl fühlen und sich mit den Hotelgästen vermischen“, sagt Rittenauer. Er hat in der Vergangenheit den Dinnerclub am Petersplatz und die Pop-Up-Bar Freiluft in der Herrengasse realisiert.

Heimische Gabelbissen

Im „LVDWIG“ hofft man also auf After-Work-Kundschaft aus den nahen Büros, auf Anrainer und Theatergäste. Für sie will man auch kulinarisch einen Kontrapunkt zum üblichen Naschmarkt-Programm setzen.

Womit wir wieder beim Hummus wären. Den wird es im „LVDWIG“ nämlich nicht geben. Auch auf Fusion-Küche verzichtet man bewusst. An der Bar gibt es Klassiker der österreichischen Küche und feine Gabelbissen.