Neubauer Volksschüler werden wegen Baustelle ausquartiert

Ab Herbst werden 350 Schüler der Ganztagesvolksschule Neubau in der Zieglergasse mit dem Shuttlebus in die Schule fahren. Wegen einer benachbarten Baustelle muss der Unterricht im kommenden Schuljahr in einem Ausweichquartier in der Torricelligasse in Penzing stattfinden.

Wegen des Baulärms auf der Baustelle sei der Unterricht nicht möglich gewesen, sagt Elternvertreter Raimund Lang. Ein Vater habe darum einen derzeit geltenden Baustopp erwirkt. Da die Baustelle aber nicht ewig ruhen kann, muss die Schule nun (temporär) weichen.

Unmut bei Eltern

Das sei aber zu kurzfristig kommuniziert worden, sagt Lang. „Außerdem ist der lange Anfahrtsweg zur neuen Schule unzumutbar“. Mit dieser Meinung steht er nicht alleine da. Es habe nämlich eine Meinungsumfrage unter den Eltern gegeben, bei der rund 80 Prozent mitgemacht hätten.