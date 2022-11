Netzausfall: Was zu tun ist, wenn die Leitung tot ist

Wer jetzt denkt, es sei im Fall eines Blackouts sinnvoll, so schnell wie möglich Angehörige anzurufen, liegt völlig falsch. "Wenn es zu so einer Situation kommt, sind die Netze so schnell überlastet, dass vermutlich keine Verbindung mehr hergestellt werden kann. Wir haben schon zum Beginn der Pandemie bemerkt, dass die Netze an ihre Grenzen geraten sind", sagt Wagner.

SMS statt Anruf

Das Beste, was man in so einem Fall machen kann, ist eine "gute, alte" SMS zu verschicken. "Es kann nur sein, dass sie nicht sofort durchgeht. Sie kommt aber zeitversetzt durch", erklärt Wagner. So würde das Netz im Ernstfall nicht überlastet werden und es ist wahrscheinlicher, dass die Angehörigen die Nachricht auch noch erhalten.