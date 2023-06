Nebenfahrbahn am Ring wird heute zur Spielstraße

12.5. MARIAHILF

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Mittelgasse 20-24 in Kooperation mit den umliegenden Schulen

17.5. RUDOLFSHEIM-FÜNFHAUS

Von 14.30 bis 18 Uhr am Neusserplatz in Kooperation mit den umliegenden Schulen

19.5. WIEDEN

Von 14.30 bis 18 Uhr am in der Waltergasse 16 in Kooperation mit den umliegenden Schulen

24.5. WÄHRING

Von 14.30 bis 18 Uh in der Schulgasse 59-61 in Kooperation mit den umliegenden Schulen

26.5. JOSEFSTADT

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Maria-Treu-Gasse 1-7 in Kooperation mit umliegenden Schulen

5.6. INNERE STADT

Von 15 bis 18 Uhr auf der Seitenfahrbahn Schottenring 16, durchgeführt vom Wiener Familienbund

5.6. ALSERGRUND

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Lichtenthaler Gasse 4 in Kooperation mit umliegenden Schulen

7.6. DÖBLING

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Oskar-Spiel-Gasse 3 in Kooperation mit umliegenden Schulen

12.6. HERNALS

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Palffygasse 22-24 in Kooperation mit umliegenden Schulen

14.6. MEIDLING

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Kollmayergasse 14-22 in Kooperation mit umliegenden Schulen

16.6. NEUBAU

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Stiftgasse in Kooperation mit umliegenden Schulen

21.6. PENZING

Von 14.30 bis 18 Uhr am Schützplatz in Kooperation mit umliegenden Schulen

22.6. SIMMERING

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Fuchsröhrenstraße 25 in Kooperation mit umliegenden Schulen

23.6. BRIGITTENAU

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Heinzelmanngasse in Kooperation mit umliegenden Schulen

27.6. FLORIDSDORF

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Irenäusgasse 1-5 in Kooperation mit umliegenden Schulen

28.6. MARGARETEN

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Pannaschgasse 1-5 in Kooperation mit umliegenden Schulen

30.6. FAVORITEN

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Pernerstorfergasse 63-67 in Kooperation mit umliegenden Schulen

5.7. OTTAKRING

Von 14.30 bis 18 Uhr in der Deinhardsteingasse 12 in Kooperation mit umliegenden Schulen