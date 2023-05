Mittagessen in offenen Ganztagsschulen in Wien ab Herbst gratis

Die Stadt Wien macht das Mittagessen in offenen Ganztags-Pflichtschulen ab dem kommenden Schuljahr gratis. Rund 23.500 Kinder und deren Familien sollen davon profitieren, gab Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) in einer Pressekonferenz am Dienstag bekannt. Die Eltern ersparen sich damit 4,42 Euro pro Tag und Kind in jenen Schulen, die keinen verschränkten Unterricht, sondern Schule am Vormittag und Betreuung am Nachmittag anbieten.

Die Stadt investiere im Jahr 2023 knapp 38 Mio. Euro für kostenfreies Mittagessen in ganztägig geführten Pflichtschulen, hieß es laut den Presseunterlagen. Im Folgejahr seien knapp über 44 Mio. Euro vorgesehen.

Betreuung

Zusammen mit der im Herbst 2020 eingeführten verschränkten Gratis-Ganztagsschule (dort sind Betreuung und Essen gratis) komme nun rund 50.000 Kindern und Jugendlichen in Wien eine Entlastung zu Gute, hieß es.