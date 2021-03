Naturkatastrophen: Wenn in Wien das Wasser steigt und die Erde bebt

Anders als beim Hochwasser, wo man bei steigendem Pegel reagieren kann, gibt es bei Erdbeben kein Vorwarnsystem. Das würde auch nicht viel nützen, sagt Wolfgang Lenhardt, Geophysik-Abteilungsleiter bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), denn „man kann ganz Wien ohnehin nicht kurzfristig evakuieren“.

Viel wichtiger sei es, sicher zu bauen. Etwas, das in Wien – einige Gründerzeitbauten ausgenommen – der Fall sei.

Das letzte größere Erdbeben im Raum Wien war im Jahr 1972. Die Erde bebte in der Stadt nur fünf Sekunden lang. Trotzdem musste die Feuerwehr Hunderte Male ausrücken. Außerdem stürzte die Balustrade an der Universität Wien hinab. Der Experte empfiehlt bei einem Erdbeben in der Wohnung zu bleiben. Ist man auf der Straße, solle man einen Unterstand suchen oder sich an die Fassade drücken. Denn das Gefährlichste seien herunterfallende Gegenstände.

„Erdbeben halten sich nicht an fixe Wiederkehrperioden“, sagt Lenhardt. Eine Voraussage, wann es wieder so weit sein könnte, wäre also nicht seriös, aber in Österreich sind wir – im weltweiten Vergleich – relativ sicher.“