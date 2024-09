Nationalratswahl: 2.400 Wahlzellen warten in Floridsdorf auf die Auslieferung

Die Nationalratswahl am 29. September rückt mit immer größeren Schritten näher. Bis dahin müssen sich 1.127.929 wahlberechtigte Wienerinnen und Wiener entscheiden, bei welcher Partei sie am Wahlsonntag ihr Kreuzchen setzen werden.

Doch damit der Wahlvorgang reibungslos ablaufen kann, müssen Wahlzellen, Urnen, Tische und Sessel rechtzeitig an Ort und Stelle sein.

Für diesen logistischen Aufwand ist in Wien die MA54 (Zentraler Einkauf und Logistik) verantwortlich. Demokratie-Stadtrat Jürgen Czernohorsky (SPÖ) war am Donnerstag im Logistik Center der Stadt Wien in Floridsdorf, um sich die Vorbereitungen anzuschauen.