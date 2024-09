"Mehr als ein Kreuzerl": Sobotka, Bures und Hofer werben für Wahl

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) hat gemeinsam mit seinen beiden Stellvertretern, der Zweiten Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und dem Dritten Nationalratspräsidenten Norbert Hofer (FPÖ), per Video einen gemeinsamen Wahlaufruf an die Wählerinnen und Wähler gerichtet, am 29. September ihr Kreuzerl zu machen.