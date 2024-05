Narrenturm: Wie Lepra und Pocken durch Moulage verewigt wurden

Vor fast 130 Jahren, im Jahr 1897, machte sich ein schwerkranker Kaufmann aus Thessaloniki auf die lange Reise nach Wien. Er litt an Lepra und wollte sich in Wien behandeln lassen. Woher haben wir heute diesen kleinen Einblick in das Leben dieses Mannes, über den sonst kaum etwas bekannt ist?

Von seinem mit dunklen Wunden übersäten Knie ist eine sogenannte Moulage erhalten. Sie ist Teil der aktuellen Sonderausstellung im Wiener Narrenturm: "Die Kunst der Moulage - verewigte Krankheitsbilder".