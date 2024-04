Nachbarschaftsstreit: 38-Jähriger attackiert Mann mit 2 Küchenmessern

Ein 38-jähriger Algerier soll in der Nacht auf Montag gegen 23 Uhr seinen 30-jährigen Nachbarn im Bereich des Stiegenhauses mit zwei Küchenmessern attackiert und versucht haben diesen im Bereich des Bauches zu verletzen.

Das Opfer konnte den Angriff abwehren, wurde der Hand verletzt und konnte in seine Wohnung flüchten.

Die alarmierte Polizei fand den Verdächtigen in seiner Wohnung und nahm in vorläufig fest. Die beiden Tatwaffen wurden sichergestellt. Gegen den Festgenommenen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er befindet sich in polizeilicher Gewahrsame. Weitere Erhebungen laufen.