Nach Waldhäusl-Eklat: Rechte Plakat-Aktion vor Wiener Schule

Das Laaerberger Gymnasium in Favoriten, dessen Schüler an einer TV-Diskussion mit Niederösterreichs FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl teilnahm, wurde in den Morgenstunden Ziel einer rechten Plakat-Aktion. Wie Bezirksrat Konstatin Böck (SPÖ) auf Anfrage des KURIER bestätigt, wurden vor Schulbeginn Flyer mit rassistischen Botschaften verstreut sowie ein Banner auf einem Zaun gehisst.

Die Flyer und das Banner wurden inzwischen wieder entfernt. Aufgrund der Schrift und der Slogans vermutet Böck die Indentitäre Bewegung hinter Aktion. Es sei nicht das erste Mal, dass die Gruppierung in Favoriten derartige Aktionen veranstaltete.

Details folgen in Kürze.