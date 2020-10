Nach Video-Eklat bei den Grünen: Hebein stellt sich vor Kandidaten

"Denn der Verdacht liegt nahe, dass Abdelati Krimi das anders meint, als dieser kurz zusammengeschnittene Ausschnitt suggeriert", sagte Hebein im Gespräch mit der APA. Auch sie stellte klar, dass "das Kindeswohl und die Rechte der Frauen" über allem stehen würden. Genau das sehe auch der Kandidat Abdelati Krimi so.

FPÖ: "Das ist ein Skandal"

In einer Aussendung nützte indessen auch die FPÖ die Chance etwas zu diesem Thema zu sagen. "Diese radikal-islamistische Haltung hat in Österreich grundsätzlich nichts verloren. Es ist ein Skandal, dass die Grünen auch noch fördern, dass so eine Person mit einer derartigen österreich-, frauen- und demokratiefeindlichen Haltung die Wiener regieren soll“, so Wiens FPÖ-Chef, Vizebürgermeister Dominik Nepp in der Aussendung.

Zugespielt und veröffentlicht wurde das Video von der Autorin Nina Scholz. Sie publizierte letztes Jahr das Buch "Alles für Allah. Wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert", gemeinsam mit Autor und Historiker Heiko Heinisch. Er ist Teil der im September von der im Integrationsministerium eingerichteten Dokumentationsstelle "Politischer Islam".