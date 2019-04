Nach Renoir-Diebstahl im Dorotheum möglicher Komplize gefasst

Nach dem aufsehenerregenden Diebstahl eines Renoir-Gemäldes im November 2018 aus dem Wiener Dorotheum könnte ein mutmaßliche Mittäter geschnappt worden sein. Der Verdächtige wurde vor fast zwei Wochen wegen eines anderen Vergehens in der Ukraine festgenommen. Ein weiterer Beschuldigter sitzt bereits in Wien in Haft.

Drei Diebe hatten am 26. November 2018 um 17.15 Uhr das Auktionshaus in der Wiener Innenstadt betreten und sich zielgerichtet zu dem im zweiten Stock ausgestellten Werk begeben, das zwei Tage später bei einer Auktion für Klassische Moderne verkauft werden hätte sollen. Sie nahmen das Bild aus dem Rahmen und verließen damit unbehelligt das Gebäude in der Dorotheergasse.