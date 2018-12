Die spektakulärsten Kunstraube

Das größte Aufsehen, das ein in Österreich durchgeführter Kunstdiebstahl erregte, war der „Kriminalfall Saliera“ . Der Täter war in der Nacht zum 11. Mai 2003 über ein Baugerüst in Wiens Kunsthistorisches Museum gestiegen und verlangte für die Rückgabe des fast 500 Jahre alten Salzfasses des Künstlers Benvenuto Cellini zehn Millionen Euro Lösegeld. Er konnte durch ein Wertkartenhandy ausgeforscht und verhaftet werden, die „Saliera“ hatte er in einem Wald bei Zwettl versteckt.

Das Rembrandt-Gemälde „Jacques III de Gheyn“ ist das meistgestohlene Bild aller Zeiten. Es wurde vier Mal – 1966, 1973, 1981 und 1986 – aus der Dulwich Picture Galery in London entwendet, hat aber jedes Mal wieder „nach Hause“ gefunden.

1991 ließ sich ein Mann unbemerkt in einer Toilette des Van-Gogh-Museums in Amsterdam einsperren und stahl mit einem Aufseher als Komplizen 20 Gemälde im Wert von 436 Millionen Euro, darunter das „Selbstbildnis vor der Staffelei“. Die Bilder konnten sichergestellt und die Diebe gefasst werden.

Der größte Kunstraub der Geschichte wurde freilich von den Nationalsozialisten verübt, die von ihren meist jüdischen Besitzern 650.000 Kunstwerke plünderten.

Heute werden immer mehr Meisterstücke im Auftrag krimineller Sammler gestohlen, wobei nach Angaben des „Art-Loss-Registers“, das verlorene und gestohlene Kunstwerke in aller Welt auflistet, Bilder von Picasso, Miró und Chagall die aktuell beliebtesten Objekte sind.

Diese drei Künstler spielen auch in einer eher skurrilen Episode mit, zu der es nach einem Kunstdiebstahl im Restaurant Colombe d’Or in Saint-Paul-de-Vence in Südfrankreich kam. Das Lokal ist bekannt dafür, dass prominente Künstler ihre Konsumationen mit Bildern begleichen, die dann in der Gaststube aufgehängt werden. Am 1. April 1960 wurden bei einem Einbruch fast alle Bilder gestohlen, darunter Dutzende Picassos, Matisses, Mirós und Légers im Gesamtwert von mehreren Millionen Francs.