Nach Nachbarschaftsstreit: Verdächtiger rammte Polizisten gegen Mauer

Bereits mehrfach sollen in der Thaliastraße in Ottakring zwei Nachbarn aneinander geraten sein. Am Donnerstag dürfte der Streit schließlich eskaliert sein, sodass einer der Männer Schutz bei einer weiteren Nachbarin suchte.

Von deren Wohnung wurde die Polizei alarmiert. Das mutmaßliche Opfer gab an, mit dem Umbringen bedroht worden zu sein. Hilfe der Beamten lehnte der Mann allerdings ab. Doch noch während die Polizei vor Ort war, kam der Verdächtige zur Wohnung und verhielt sich laut Exekutive äußerst aggressiv.