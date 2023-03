Wien: Zwei Männer bei "Münztrick" ertappt

Zwei Männer sind am Donnerstag von der Polizei festgenommen worden, als sie versucht haben, einer Frau in Wien-Ottakring mittels "Münztrick" die Geldbörse und das Sparbuch aus der Tasche zu stehlen. Die Exekutive ging in einer Aussendung am Freitag davon aus, dass sie für weitere Straftaten verantwortlich sein dürften.

Die beiden Männer standen schon seit längerem unter Beobachtung der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität. Sie sollen sich in Nahbereichen vor Banken verdächtig verhalten haben, da sie betagten Menschen, die aus Banken kamen, unauffällig folgten, dann jedoch wieder von ihnen abließen.